«Защитить от злых языков». Сын Усольцевой объяснил свое участие в телешоу
Сын Ирины Усольцевой, пропавшей в красноярской тайге, Даниил Баталов поучаствовал в телепроекте. Он рассказал РИА «Новости», что стремился защитить близких от нападок окружающих.
«Я снимаюсь в шоу, чтобы защитить своих близких от нападок „злых языков“. Кто-то из близких поддерживает и считает, что это правильно, а кто-то, напротив, предпочитает „не светиться“ и осуждает меня за излишнее внимание», — сказал он.
В феврале Баталов участвовал в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В эфире мужчина прошел проверку на полиграфе. Передача была посвящена делу о пропаже семьи Усольцевых в Красноярском крае в сентябре 2025 года.
Ранее Баталов сообщал, что масштабные поиски пропавшей семьи начнутся в июне. Он отметил, что лично будет в них участвовать.