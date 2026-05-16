Масштабные поиски семьи Усольцевых начнутся в июне. Об этом ТАСС сообщил сын пропавшей Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов.

«Насколько я знаю, поиски в начале июня запланированы», — заяви Баталов.

Сын Усольцевой добавил, что намерен лично участвовать в поисках.

Супруги и их пятилетняя дочь пропали во время турпохода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. осенние поиски не принесли результата.

Красноярские спасатели 15 и 16 мая по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории деревни Кутурчин Партизанского района. Эксперты намерены оценить обстановку в месте пропажи Усольцевых перед началом масштабных поисков.