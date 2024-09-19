Защита от манипуляций. Россиян оградят от нежелательных онлайн-подписок

Депутат Немкин: законопроект об онлайн-подписках защитит россиян от манипуляций

Госдума в первом чтении приняла законопроект о защите пользователей от списаний за нежелательные онлайн-подписки. Подробно об инициативе рассказал депутат Антон Немкин в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко.

«Цель нашего законопроекта — защитить потребителей от недобросовестных действий поставщиков сервиса по подписке, исключить возможность манипуляций, введение граждан в заблуждение относительно существенных условий договора», — объяснил парламентарий.

По его словам, авторы инициативы долго искали оптимальный и эффективный подход к решению проблемы. Депутаты встречались с общественниками и представителями бизнеса, получали необходимую практику.

«И результатом этой работы стала новая версия законопроекта. Защитить пользователей мы намерены через введение новых обязательных требований для поставщиков сервиса по подписке», — добавил Немкин.

Основная часть сервисов уже выстроила работу, но есть недобросовестные площадки, которые не в полной мере указывают свои соглашения, рассказал депутат.

«Сначала формулируют правила о том, что деньги списываться не будут, но они начинают списываться автоматически через два-три месяца. Существуют такие проблемы. И наша версия законопроекта как раз предусматривает исключение такого подхода», — резюмировал Немкин.

Ранее в ГД внесли законопроект о защите голоса россиян от незаконного распространения.