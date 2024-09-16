Законопроект для защиты граждан от подделки их голоса внесли в Госдуму

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В Госдуму внесли законопроект о защите голоса россиян от незаконного распространения. Документ опубликовали в думской электронной базе.

«Обнародование и дальнейшее использование голоса гражданина <…> допускаются только с согласия этого гражданина», — следует из текста проекта.

Человек может потребовать удалить записи из интернета, если их получили без его согласия. После смерти гражданина его голос можно использовать только с разрешения наследников — детей, супруга или родителей.

Ранее стало известно, что в Госдуме начнут рассматривать проект о регулировании услуг цифровых сервисов и платформ. Он затронет условия заключения договоров об онлайн-подписках.

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