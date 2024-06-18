«Защита от биологических угроз». ГД приняла в первом чтении законопроект об ответственности за провоз патогенов

ГД приняла в первом чтении законопроект об ответственности за провоз патогенов

Фото: Freepik

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за провоз патогенных материалов на территорию России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно инициативе, провоз патогенов на территорию России будет наказываться сроком до 12 лет лишения свободы, а нарушение правил безопасности при обращении с ними — до восьми лет. Последнее наказание применяется в случае смерти по неосторожности двух или более лиц.

Авторами инициативы стала группа депутатов, в том числе, глава комитета по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава комитета по обороне Андрей Картаполов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, власть должна защитить граждан России от биологических угроз.

«Расследование, проведенное парламентской комиссией, выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи наших границ, на Украине. Нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам», — добавил Володин.

По словам Пискарева, принятие законопроекта поспособствует укреплению безопасности России и защите граждан от биологических угроз.

О разработке законопроекта, ужесточающего наказание за нарушение правил безопасности при обращении с вирусами и токсинами, депутат Пискарев сообщил в начале апреля этого года.

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