Зарубежным авиакомпаниям в ряде городов России ввели лимит на топливо

Зарубежным авиакомпаниям в ряде городов РФ ввели лимит на заправку топлива

Росавиация ввела лимит на заправку лайнеров зарубежных авиакомпаний в ряде городов страны в связи с практикой перевозчиков заправляться впрок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на рекомендации ведомства.

«Заправка иностранных самолетов подлежит согласованию с поставщиком топлива. Объем поставки не превысит необходимого количества», — добавили в ведомстве.

Рекомендации ведомства действуют в аэропортах Нижнего Новгорода, Махачкалы, Минеральных вод и других воздушных гаванях.

В Росавиации отметили, что аэропорты обеспечили нужным объемом топлива для выполнения программы авиаперевозок, она реализуется в штатном режиме. Ситуация с поставками энергоресурсов находится на контроле компетентных органов и руководства аэропортов.

Ранее в Великобритании начали отменять авиарейсы на фоне дефицита топлива.