Европе предрекли отмену сотен авиарейсов

В Великобритании авиакомпании начали отменять рейсы на фоне резкого роста цен на авиационное топливо. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

Региональная авиакомпания Skybus отменила рейсы из города Ньюки в лондонский аэропорт Гатвик. Перевозчик Aurigny сообщил о сокращении числа перелетов с острова Гернси в аэропорт Лондон-Сити и о повышении цен на билеты. Журналисты связали такие решения с подорожанием авиатоплива на 130% по сравнению с апрелем 2025 года на фоне конфликта вокруг Ирана.

Декан факультета финансовой экономики МГИМО Игбал Гулиев сообщил РИА «Новости», что Европу в ближайшем будущем могут ждать и новые перебои с транспортным обслуживанием пассажиров из-за отсутствия авиакеросина.

«Есть серьезные перебои в поставках, с возможными локальными дефицитами и отменами сотен рейсов, если [Ормузский] пролив останется закрытым», — заявил он.

По его оценке, к маю 2026 года запасы керосина в Европе могут сократиться вдвое, а стратегические резервы дадут лишь несколько недель отсрочки. Экономист добавил, что без альтернативных поставок Европе будут грозить массовые отмены рейсов в летний период.

Тем временем цены на нефтепродукты в Европе бьют рекорды: авиатопливо стоит около 226 долларов за баррель, дизель — 203 доллара.