Зарплаты управленцев в России выросли в 1,6 раза

HH.ru: в России зарплаты менеджеров среднего и высшего звена выросли в 1,6 раза

В течение первых девяти месяцев 2024 года в России спрос на руководителей среднего и высшего звена вырос на 14%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на совместный обзор сервиса онлайн-рекрутинга HH.ru и транспортной компании ПЭК.

Судя по этим данным, оплата труда сотрудников увеличилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Особенно заметно вырос спрос на менеджеров среднего и высшего звена в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. Их востребованность увеличилась на 38%.

Аналогичная тенденция наблюдалась в финансовом секторе (+29%), жилищно-коммунальном хозяйстве (+24%) и нефтегазовой отрасли (+23%).

«Чаще всего руководителей ищут в сегменте розничной торговли <…>, IТ-индустрии и <…> организации, оказывающие услуги бизнесу», — написали авторы материала.

В числе наиболее востребованных специалистов в области управления оказались представители строительной отрасли, работники предприятий, выпускающих товары народного потребления, сотрудники компаний, производящих продукты питания, а также специалисты в сфере логистики.

Ранее сервис для поиска работы SuperJob провел исследование, показавшее, что россияне считают бедными людей, чей заработок составляет менее 43 тысяч рублей в месяц. Для счастья, по мнению респондентов, в среднем нужно зарабатывать 250 тысяч рублей.