Стало известно, какую зарплату россияне считают порогом бедности

SuperJob: россияне считают порогом бедности зарплату до 43 тысяч рублей в месяц

Россияне считают бедными людей, чей заработок составляет менее 43 тысяч рублей в месяц. Такие данные привел сервис для поиска работы SuperJob, с ними ознакомились «Известия» .

Россияне заметили, что порог бедности зависит от региона. В Москве, по мнению опрошенных, нужно зарабатывать не меньше 45 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге эта сумма составляет 41 тысячу. Для остальных регионов россияне определили порогом бедности зарплату до 42 тысяч в месяц.

Опрошенные мужчины называли сумму выше, чем женщины. Для счастья, по мнению респондентов, в среднем нужно зарабатывать 250 тысяч рублей. Богатыми можно считать тех, кто получает более 860 тысяч рублей ежемесячно.

В опросе участвовали 1,6 тысячи представителей экономически активного населения страны. Информацию собирали с 1 по 8 октября.

Ранее в России предложили выплачивать 13-ю пенсию в декабре. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.