Зарплаты россиянок в сфере ИТ оказались значительно ниже, чем у мужчин

В российской ИТ-отрасли сохраняется гендерный разрыв в зарплатах: только 34,8% женщин зарабатывают больше 200 тысяч рублей в месяц, среди мужчин — 51,5%. Об этом специалисты ИТ-аутсорс-компании Selecty и платформы hh.ru сообщили Lenta.ru .

«ИТ входит в тройку отраслей российской экономики с самыми высокими зарплатами. При этом мужчины чаще занимают руководящие должности и позиции более высокого уровня, что обеспечивает гендерный разрыв в оплате труда», — отметили исследователи.

Больше 200 тысяч получают лишь 26,5% женщин-бэкэнд-разработчиц и 31,6% дата-аналитиков. Среди тестировщиц этот показатель выше — 45%, но у мужчин-тестировщиков он достигает 60,6%. В бизнес- и системной аналитике 200–400 тысяч зарабатывают 53,7% женщин.

Операционный директор Selecty Ксения Шереметьева пояснила, что в дата-аналитике изначально больше женщин, а бизнес-аналитики чаще вырастают до управленцев, что повышает их средний доход. Однако выше 400–500 тысяч женщины дорастают «существенно реже» мужчин, резюмировала эксперт.

