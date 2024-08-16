Зарплаты работников федеральных госучреждений увеличат в России

Мишустин увеличил зарплаты федеральных служащих на 5,1%

Фото: РИА «Новости»

С 1 октября заработные платы работников федеральных государственных учреждений вырастут на  5,1%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Минтруда.

«Зарплаты работников федеральных государственных учреждений с 1 октября будут увеличены на 5,1%. Распоряжение об этом подписано, повышение предусмотрено в государственном бюджете на 2024 год», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что речь идет о работниках гидрометеорологической службы, медработниках клинических центров, преподавателях федеральных вузов, а также сотрудниках федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, культуры и науки, а также других сфер. Это также относится к гражданскому персоналу силовых ведомств, в том числе Росгвардии, МВД, МЧС и Минобороны.

Ранее стало известно, что переработки в России начнут оплачивать по-новому.

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