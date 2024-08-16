Переработки в России начнут оплачивать по-новому

Осенью в России вступит в силу новый порядок расчета оплаты за сверхурочную работу. Трудоголики смогут получать больше, сообщил РИА «Новости» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

По действующим правилам работодатели учитывают только тарифную часть зарплаты, без премий и других надбавок. Русяев сообщил, что с 1 сентября законодатели обяжут их брать в расчет все суммы, в том числе разного рода компенсации и стимулирующие выплаты.

«Это значительное изменение, которое должно привести к увеличению размера компенсации за сверхурочную работу для многих сотрудников», — сказал он.

Юрист напомнил, что за первые два часа переработки сотрудник должен получить не менее чем полторы обычной ставки, за последующие часы — двойной объем. Русяев добавил, что вместо денег по-прежнему можно взять отгул.

В январе 2025 года изменится порядок дополнительных выплат инвалидам первой группы и пенсионерам старше 80 лет, сообщила RT депутат Госдумы Светлана Бессараб. Они начнут получать по 1200 рублей ежемесячно в беззаявительном порядке.