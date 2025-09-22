Зарплаты главврачей и директоров предложили привязать к доходам персонала
Депутат Миронов: Зарплаты руководителей медучреждений и школ нужно ограничить
Ограничить зарплаты главврачей и директоров школ двукратным превышением над окладами сотрудников предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом сообщило РИА «Новости», ознакомившись с обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Миронов указал, что управленческая надбавка в 100% достаточна для оценки повышенной ответственности руководителей. Он подчеркнул необходимость юридически привязать доходы руководства к заработной плате персонала.
«Заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%», — отметил политик в документе.
Он добавил, что дальнейший рост вознаграждения должен зависеть от повышения среднего заработка коллектива.
По словам Миронова, текущая система приводит к чрезмерному разрыву между доходами руководства и рядовых сотрудников.
Руководитель получает много, ему разрешено выписывать себе разные премии, а у сотрудников зарплаты небольшие даже с учетом надбавок.
Сергей Миронов
Политик уверен, что это разрушает мотивацию педагогов и медработников, способствуя их профессиональному выгоранию.
По его мнению, именно такая система оплаты труда усугубляет кадровый дефицит в школах и медучреждениях.
Ранее Миронов также обратился к Минздраву и региональным властям с призывом остановить сокращение медработников и не снижать их зарплаты. Кроме того, он считает, что следует усилить контроль со стороны прокуратуры и Росздравнадзора за распределением зарплат среди медицинских работников.