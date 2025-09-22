Зарплаты главврачей и директоров предложили привязать к доходам персонала

Депутат Миронов: Зарплаты руководителей медучреждений и школ нужно ограничить

Ограничить зарплаты главврачей и директоров школ двукратным превышением над окладами сотрудников предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом сообщило РИА «Новости», ознакомившись с обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Миронов указал, что управленческая надбавка в 100% достаточна для оценки повышенной ответственности руководителей. Он подчеркнул необходимость юридически привязать доходы руководства к заработной плате персонала.

«Заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%», — отметил политик в документе.

Он добавил, что дальнейший рост вознаграждения должен зависеть от повышения среднего заработка коллектива.

По словам Миронова, текущая система приводит к чрезмерному разрыву между доходами руководства и рядовых сотрудников.