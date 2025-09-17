В России хотят ввести мораторий на сокращение медработников и пресечь мухлеж с надбавками

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» и лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов обратился к Минздраву и региональным властям с призывом остановить сокращение медработников и не снижать их зарплаты. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Ползучую оптимизацию системы здравоохранения нужно искоренить как явление!» — потребовал политик.

Лидер СРЗП, комментируя ситуацию в российской медицине, отметил недавний скандал в Екатеринбурге. По информации СМИ, в Центральной городской больнице № 24 медсестрам урезали стимулирующие выплаты на 30–100%. Санитарки были официально переведены на должность уборщиц с более низкой зарплатой.

«Случай, к сожалению, не единичный. Мухлевание с надбавками — любимый прием чиновников. Именно такая практика экономии бюджетных средств за счет работников, что приводит к оттоку кадров и снижению доступности медпомощи населению», — подчеркнул Миронов.

Президент России поручил повысить оклады медработников до 50% от общего размера зарплаты, чтобы бороться с несправедливостью. Лидер СРЗП считает, что это недостаточно. Нужно довести их до 70%. Кроме того, следует усилить контроль со стороны прокуратуры и Росздравнадзора за распределением зарплат среди медицинских работников.

«Для того чтобы остановить „оптимизацию“ системы здравоохранения на местах, я призываю Минздрав рекомендовать органам здравоохранения субъектов России ввести мораторий на сокращение штатов и прямой запрет на сокращение выплат работникам, а также на переоформление работников на менее оплачиваемые должности», — добавил парламентарий.

По его словам, недопустимо сокращать общее количество медицинского персонала или снижать их зарплаты. Также он отметил, что возможны исключения, но каждый такой случай нужно рассматривать отдельно и согласовывать на высоком уровне.