«Зарплаты» для родителей появятся в Нижегородской области

В 2025 году в Нижегородской области введут региональные выплаты, которые можно сравнить с «зарплатой» для родителей в период с рождения ребенка до достижения им трех лет. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин, сообщило РИА «Новости» .

В рамках подведения итогов Года семьи губернатор Нижегородской области представил новый пакет мер, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе.

Никитин отметил, что воспитание детей — это серьезная ответственность, и выразил уверенность, что за труд родителей будет достойная оплата. По его словам, в регионе планируется ввести региональные доплаты к федеральному материнскому капиталу. В результате общая сумма выплат за каждого ребенка, рожденного после 1 июля 2025 года, составит один миллион рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего традиционного обращения к жителям региона анонсировал введение новой меры поддержки для семей с детьми, которая начнет действовать с 2025 года. Область будет дополнительно выплачивать 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в молодых семьях.