Андрей Воробьев: новую доплату для детей в молодых семьях введут в 2025 году

Новую доплату введут для детей в молодых семьях Подмосковья, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям. Мера начнет действовать с 2025 года.
Московская область будет дополнительно выплачивать по 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в молодых семьях.
«Со следующего года мы запустим новую меру поддержки демографии. Это выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего детей в молодой семье, где оба родители — до 35 лет», — отметил Андрей Воробьев.
Сегодня, 23 декабря, губернатор выступает перед жителями с традиционным обращением по итогам 2024 года.
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