Зарплата привлеченных к труду осужденных выросла до 33 тысяч рублей

ТПП: с 2019 года зарплату привлеченных к труду заключенных подняли на 125%

Заработную плату привлеченных к труду осужденных с 2019 года в России в среднем повысили на 125%, до 33 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.

По ее словам, увеличилась и производительность труда заключенных.

Дыбова отметила, что в 2019-м зарплата осужденных составляла порядка 14,7 тысячи рублей. Она добавила, что ФСИН выстраивает эффективное взаимодействие с бизнес-сообществом, но в направлении наблюдается несколько системных проблем.

«Во-первых, бизнес сталкивается с недостаточной квалификацией осужденных и их высокой текучестью: обучив сотрудника, предприятие теряет его после освобождения и цикл повторяется с новым, неподготовленным работником», — уточнила представитель ТПП.

В качестве второй проблемы она назвала инфраструктурные и логистические ограничения.

Ранее в России повысили оклады работникам МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН и военнослужащим. С 1 октября зарплаты проиндексировали на 7,6%.