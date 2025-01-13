HR-эксперт Лялина: люди, владеющие навыками ИИ, востребованы на рынке труда

Эксперт Moscow Business School в области HR, член Национального союза кадровиков Ирина Лялина в беседе с РИАМО отметила стабильную популярность определенных профессий на рынке труда по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на общую нехватку квалифицированных специалистов, вызванную сокращением числа трудоспособных граждан, запросы работодателей остаются неизменными. Так, поколение Z демонстрирует интерес к профессиям, связанным с анализом данных, маркетингом, разработкой искусственного интеллекта и созданием контента. Гибкость занятости, включая фриланс, работу в формате «гиг-экономики» и гибридные графики привлекают молодежь, стремящуюся к самореализации и творчеству.

Врачи, инженеры, логисты, программисты и тестировщики продолжают оставаться востребованными специалистами. Особенно высоко ценятся разработчики программного обеспечения, эксперты по кибербезопасности и аналитики. Рабочие специальности, такие как строители, водители, авторемонтники, сотрудники сферы доставки, торговли и клининга, также остаются в дефиците.

Лялина подчеркнула, что наибольший спрос наблюдается на те компетенции, которыми обладает ограниченный круг людей: знание основ программирования, работа с социальными сетями, искусственный интеллект, чат-боты и большие данные.