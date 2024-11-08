Запретить продажу топлива на АЗС подросткам младше 16 лет предложили в Татарстане

В Татарстане решили запретить продавать топливо на АЗС жителям младше 16 лет

Госавтоинспекция Татарстана инициировала рассмотрение запрета на продажу топлива на автозаправках лицам, не достигшим 16 лет. Об этом изданию «Реальное время» сообщил начальник республиканского управления ведомства Рустем Гарипов.

По его словам, правительственная комиссия по безопасности дорожного движения в регионе запланирована на 16 декабря. Сейчас проект находится в работе инспекции, в будущем она выступит с предложением закрепить инициативу на законодательном уровне.

Гарипов объяснил, что документ разработали для снижения аварийности с участием подростков, которые без водительского удостоверения садятся за руль. Вопрос стал актуальным на фоне роста популярности питбайков.

В сентябре подросток на мопеде врезался в машину скорой помощи в Башкирии. Водитель-девятиклассник получил серьезные травмы, его отвезли в больницу.