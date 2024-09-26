Подросток на мопеде врезался в машину скорой помощи в Башкирии
В Башкирии 15-летний подросток за рулем мопеда спровоцировал аварию с участием машины скорой помощи. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Случай произошел в поселке Раевский в четверг, 26 сентября. Юный водитель не заметил машину скорой помощи, которая ехала во встречном направлении по Школьному переулку.
Сообщается, что в результате столкновения девятиклассник получил серьезные травмы и был срочно доставлен в больницу. О других пострадавших не сообщается.
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