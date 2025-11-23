Запрет на продажу мигрантам травматов и электрошокеров внесли в Госдуму

Прибывающим в Россию иностранцам необходимо запретить покупки электрошокеров, пневматического оружия и газовых баллончиков российского производства. Такой законопроект внесла на рассмотрение Госдумы фракция ЛДПР, сообщила пресс-служба партии.

Свою инициативу авторы объяснили усилением контроля за незаконным приобретением опасных предметов, повышением ответственности иностранцев и защитой россиян.

Депутаты пояснили, что действующее законодательство разрешает мигрантам покупать газовые баллончики, электрошокеры и пневматические пистолеты без специальных разрешений, что повышает риски общественной безопасности.

Приезжие часто устраивают массовые потасовки на улицах, в которых могут пострадать прохожие.

«Только за первые пять месяцев 2025 года число преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 10%, превысив 18,8 тысячи. Особое беспокойство вызывает рост тяжких составов: число половых посягательств увеличилось на 22%, а количество особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, — на 57%, уже достигнув шести тысяч случаев», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что нельзя допустить дальнейшего роста страшной статистики. Поэтому фракция подготовила законопроект, ограничивающий доступ иностранцам к пневматическому оружию, электрошокерам, искровым разрядникам и газовым баллончикам.

В конце октября две группы мигрантов сошлись в массовой драке на площадке жилого комплекса «Прокшино» в Коммунарке. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве и задержали 20 участников побоища.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что ходе полицейской проверки двух участников драки лишили российского гражданства, еще 65 человек попали под депортацию за правонарушения.