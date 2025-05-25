Запашный пригласил в Москву детей, получивших билеты в цирк Читы с надписью «бедолага»

В Чите детям из малоимущих семей вручили билеты в цирк шапито с надписью «бедолага». Директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного возмутила эта ситуация, сообщило Ura.ru.

По его словам, Московский цирк готов принять детей из Читы на свое представление.

«Мы находимся в Москве, но если кто-то сможет организовать поездку этим детям, то мы готовы их пригласить», — отметил Запашный.

По его словам, недавно на цирковое представление приезжали дети из Курска. О поездке школьников лично просил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В Москве также будут рады видеть детей и из Читы.

Администрация цирка в Чите заявила, что была не в курсе о маркировке бесплатных билетов, сообщил Telegram-канал Mash. Они объяснили ситуацию тем, что билеты с надписью «бедолага» якобы в шутку сделала кассир для своих знакомых, но перепутала их. Женщину сразу же уволили.