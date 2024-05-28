Противники России устроили информационно-психологические операции в регионах, граничащих с Украиной. Однако они не сумели дестабилизировать ситуацию, заявил РИА «Новости» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

«Зарубежными неправительственными организациями и масс-медиа проводятся информационно-психологические операции, в ходе которых распространяется антироссийская фейковая информация», — сказал он.

Цель таких операций, по словам Кулишова, заключалась в дестабилизации обстановки и провоцировании паники. Несмотря на фейки и подрывную деятельность украинских спецслужб, жители приграничья, по его словам, не поддались влиянию и продолжили помогать пограничникам защищать рубежи. Собеседник агентства рассказал о создании добровольческих отрядов.

В 2023 году российскую границу пересекли более 110 миллионов человек и 22 миллиона машин. Кулишов сообщил, что это на 36% и 49% больше показателей 2022 года.