Западные НПО распространяли антироссийские фейки в приграничье — Кулишов

Погранслужба ФСБ: Запад запустил фейки для дестабилизации приграничья с Украиной

Фото: РИА «Новости»

Противники России устроили информационно-психологические операции в регионах, граничащих с Украиной. Однако они не сумели дестабилизировать ситуацию, заявил РИА «Новости» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

«Зарубежными неправительственными организациями и масс-медиа проводятся информационно-психологические операции, в ходе которых распространяется антироссийская фейковая информация», — сказал он.

Цель таких операций, по словам Кулишова, заключалась в дестабилизации обстановки и провоцировании паники. Несмотря на фейки и подрывную деятельность украинских спецслужб, жители приграничья, по его словам, не поддались влиянию и продолжили помогать пограничникам защищать рубежи. Собеседник агентства рассказал о создании добровольческих отрядов.

В 2023 году российскую границу пересекли более 110 миллионов человек и 22 миллиона машин. Кулишов сообщил, что это на 36% и 49% больше показателей 2022 года.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте