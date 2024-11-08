Запад захотел вернуть российских ученых в ЦЕРН через неофициальную схему

Ковальчук рассказал о схеме Запада по возвращению в ЦЕРН ученых из России

На Западе придумали завуалированную схему возвращения российских ученых в проекты Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН). Об этом в интервью РИА «Новости» заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Говоря об этой схеме, собеседник агентства подчеркнул, что Россия отрицает двойные стандарты.

«Наше государство — точно нет, категорически по двойным стандартам мы работать не будем. Хотя, очевидно, Запад по-прежнему заинтересован в нашем участии», — сказал он.

Ковальчук напомнил, что после начала СВО Запад начал ограничивать участие российских ученых в совместных проектах и лишил доступа в ЦЕРН сотрудников российских институтов.

При этом партнеры на Запада предлагали, чтобы отечественные специалисты вернулись свои родные институты, потом зачислились по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне (объединяет 16 стран), а затем с этой новой международной аффилиацией продолжали сотрудничать с ЦЕРН.

«Но так не выйдет», — подчеркнул Ковальчук.