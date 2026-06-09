Занятость 1,3 миллиона россиян решили легализовать в 2026 году

Минтруд планирует легализовать занятость 1,3 миллиона россиян в 2026 году. Об этом сообщил глава министерства Антон Котяков в интервью газете «Ведомости» .

«На 2025 год целевой показатель по легализации был 775 тысяч работников. А комиссии смогли вывести из тени порядка одного миллиона человек», — сказал он.

По его словам, особенно хорошие темпы наблюдаются в отдельных субъектах, включая Северо-Кавказский федеральный округ. В 2024 году выявили 77,6 тысячи человек, в 2025 — 103,8 тысячи, в 2026 планируется достичь показателя в 1,3 миллиона.

Такие цели стоят перед межведомственными комиссиями по противодействию нелегальной занятости в субъектах.

Ранее аналитики выяснили, что почти 50% компаний в России стали чаще возвращать на работу бывших сотрудников.