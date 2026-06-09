В России стали чаще возвращать бывших сотрудников

Почти 50% компаний в России начали чаще возвращать на работу бывших сотрудников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob.

Опрос среди работодателей прошел с 1 по 14 мая, в нем участвовала тысяча различных компаний.

Всего за последний год доля работодателей, усиливших попытки вернуть бывших сотрудников, увеличилась с 32 до 48%. Однако из них лишь 14% добились возвращения работников. В 67% случаев вернулись только несколько человек, а 19% работодателей потерпели неудачу.

Возвращающиеся на работу назвали причиной своего решения хорошую зарплату, дружный коллектив, предложение новой должности, удобный график, улучшение условий труда либо просто интерес к работе.

Важным фактором сотрудники назвали стабильность предприятия и смену прежнего руководства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила об увеличении уровня занятости в России.