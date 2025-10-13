Зампред ЦБ Мамута указал на активное внедрение ИИ в финансовую сферу

Мамута отметил, что современные поколения нейросетей обладают значительным потенциалом для применения в процессе принятия решений. Однако на данном этапе следует относиться к их рекомендациям с осторожностью.

«В настоящее время мы все еще видим у общедоступных моделей генеративного ИИ достаточно большое количество багов и особенностей коммуникации, поэтому нельзя быть полностью уверенным в оптимальности его совета», — пояснил зампред ЦБ.

По его словам, внедрение искусственного интеллекта в финансовую сферу активно продолжается, и люди все чаще обращаются к ИИ за помощью в принятии финансовых решений. Эта тенденция будет усиливаться по мере совершенствования технологии, считает Мамута.