Зампред Синодального отдела по связям со СМИ Кипшидзе: православным нет смысла покупать пасхальные «кексы» | 360°

Общество 03 мая 2024, 16:02 Зампред Синодального отдела по связям со СМИ Кипшидзе: православным нет смысла покупать пасхальные «кексы»

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Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ столичного патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал появление в магазинах пасхальных «кексов» и «маффинов». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его мнению, православным людям нет никакого смысла покупать такие изделия.

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«Те торговые сети, которые по каким-то причинам пытаются поменять название кулича, <…> тем самым напоминают нам о советском времени, когда в борьбе с праздником Пасхи в торговых сетях продавались вместо куличей весенние кексы или что-то в этом роде», — высказался Кипшидзе.

Он также добавил, что россияне не должны скрывать тот факт, что приобретают кулич ради празднования Пасхи.