Заморившая ребенка голодом секс-работница вернулась в Россию из Мексики

В Россию вернулась эскортница Ольга Иделевич, чей шестилетний ребенок умер в Мексике от голода. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, билет на самолет с пересадкой на Кубе ей дали родители, на данный момент женщина находится в поселке Новобурейск Амурской области.

У Иделевич на фоне бедности в Мексике развились мания преследования и психическое расстройство. На допросе в полиции она рассказала о якобы преследовании бывшего молодого человека, который установил скрытую камеру в соседней квартире и «передавал ей сигналы» через знаменитостей в музыке и кино.

Россиянка заявляла правоохранителям, что не кормила сына 80 дней в наказание отцу, который не давал ей денег. При этом знакомые женщины отмечали, что ради ребенка она была готова на все.

Ранее в США мужчина отрубил голову годовалому сыну и покалечил жену.