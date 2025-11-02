Замминистра в Тульской области уйдет добровольцем на СВО

Заместитель министра молодежной политики Тульской области Сергей Асташкин решил заключить контракт с Минобороны России и отправиться в зону проведения СВО. Об этом сообщили на портале правительства региона.

На встрече с губернатором Дмитрием Миляевым Асташкин отметил, что намерение принять участие в спецоперации у него было с самого начала, а решение окончательно укрепилось после событий в Курской области. В ближайшие дни он планирует отправиться выполнять свой долг.

Губернатор поблагодарил чиновника за службу региону и пожелал успешного выполнения задач. Асташкин работал в правительстве области пять лет и занимал пост замминистра с сентября 2024 года.

