Замглавы Росгвардии оценил уровень подготовки кинологов в Балашихе | 360°

Общество 26 апреля 2024, 03:29 Замглавы Росгвардии оценил уровень подготовки кинологов в Балашихе Воробьев отметил высокий уровень кинологической службы Росгвардии в Балашихе

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Генерал-полковник Алексей Воробьев посетил Кинологический центр дивизии имени Ф. Э. Дзержинского, где проверил условия содержания и обучения служебных собак. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Также Воробьев побывал на тренировке сборных команд Росгвардии по подготовке к соревнованиям в Республике Узбекистан и Всеармейскому кинологическому конкурсу Минобороны России «Верный друг».

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Во время визита он посетил учебные классы и племенной питомник, а также осмотрел ветеринарно-санитарный пункт центра. После этого Воробьев встретился со специалистами кинологической службы ведомства, высоко оценив готовность военнослужащих к выполнению поставленных задач.

По его словам, руководство Росгвардии постарается и дальше делать все возможное для качественной подготовки служебных собак в ее кинологических подразделениях.

В заключение Воробьев поблагодарил командование и личный состав центра за грамотную организацию подготовки специалистов-кинологов, а также вручил ведомственные награды отличившимся военнослужащим.

Ранее сотрудники Росгвардии провели для студентов колледжа интегрированных технологий лекцию о Чернобыльской аварии и ее последствиях.