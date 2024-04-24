Сотрудники Росгвардии провели урок мужества в Одинцове | 360°

24 апреля 2024, 18:00
Сотрудники Росгвардии провели урок мужества в Одинцове
Росгвардейцы вместе с председателем Совета ветеранов правопорядка службы вневедомственной охраны рассказали молодому поколению о Чернобыльской аварии и ее последствиях. Слушателями стали студенты колледжа интегрированных технологий.
Ребята узнали об аварии в Чернобыле, которая произошла в ночь с 25 на 26 апреля в 1986 году. Взрыв полностью уничтожил атомный реактор. Еще на уроке мужества студенты познакомились со структурой Росгвардии и подразделениий вневедомственной охраны, научились самообороне, посмотрели экипировку бойца.
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Также сотрудники привели примеры из реальной службы, а ребята продемонстрировали ветерану службы Николаю Гуляеву боевые приемы.
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