Замглавы Минюста назвал сожительство без брака угрозой безопасности страны

Сожительство без регистрации брака нужно рассматривать как прямую угрозу безопасности страны, заявил заместитель министра юстиции России Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и противодействует разрушению традиционных идеологий, отметил чиновник на сессии «Крепкая семья как ценностный ориентир семейного законодательства». По его словам, ведомство последние два года отслеживает изменения, которые вносятся в семейный кодекс.

Ранее директор юридического агентства Константин Рыбаков рассказал, что в случае расставания пары, не зарегистрировавшей отношения, решать имущественные вопросы придется по договоренности. На сожителей не распространяется действие Семейного кодекса, правовые гарантии для них отсутствуют.