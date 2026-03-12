Юрист Рыбаков объяснил, что парам вне брака стоит решать имущественные вопросы по договоренности

Директор юридического агентства Константин Рыбаков рассказал «Газете.ru» , что в случае расставания пары, не зарегистрировавшей отношения, решать имущественные вопросы придется по договоренности.

По словам эксперта, поскольку на сожителей не распространяется действие Семейного кодекса, правовые гарантии для них отсутствуют.

«Раздел имущества в гражданском браке возможен двумя способами — добровольно и через суд. Самый оптимальный вариант — попытаться договориться мирно», — отметил специалист.

Он также напомнил, что если один из партнеров умирает, то второй не сможет претендовать на часть наследственной массы. Исключение — наличие завещания.