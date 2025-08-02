Замглавы «Ельцин Центра» пригрозила судом ВГТРК и Telegram-каналу «УРАЛLIVE»

Иск в суд за нарушение закона о личных данных к сотрудниками ВГТРК и Telegram-канала «УРАЛLIVE» подготовит первый заместитель директора екатеринбургского «Ельцин Центра» Людмила Телень. Об этом в комментарии изданию 66.RU заявила пресс-секретарь музея Елена Володарская.

Она пояснила, что телевизионные журналисты в своем сюжете опубликовали израильский паспорт Телень. После этого изображение документа опубликовали авторы Telegram-канала.

Володарская подчеркнула, что в обоих случаях видна демонстрация прямого и осознанного нарушения закона о персональных данных.

«Людмила Телень является гражданкой Российской Федерации. Также она является гражданкой Израиля. Российский гражданин вправе иметь два гражданства, и это не ограничивает его в правах», — заявила пресс-секретарь.

Она добавила, что авторы Telegram-канала «УРАЛLIVE» регулярно публикуют недостоверную информацию о работе «Ельцин Центра». Из этого можно сделать вывод, что речь идет о спланированной атаке. При этом попечительский совет еще в июне положительно оценил работу организации и никаких претензий не предъявлял.

В начале марта общественное движение «Зов народа» направило заявление в Генеральную прокуратуру с предложением проверить работу московского филиала «Ельцин Центра» и связанного с ним книжного магазина «Пиотровский». По словам общественников, они уличили сотрудников обеих организации в поддержке русофобии и оправдании фашизма.