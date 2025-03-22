Умер глава Приморского района Петербурга Алексей Никоноров

Пресс-служба администрации Приморского района
Фото: Пресс-служба администрации Приморского района

В Санкт-Петербурге скончался глава администрации Приморского района Алексей Никоноров. Чиновник ушел из жизни после тяжелой болезни, сообщил 78.ru.

Губернатор города Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Никонорова.

«Талантливый руководитель и организатор, надежный, деятельный хозяйственник, он внес большой вклад в развитие Приморского района», — сказал он о Никонорове.

По словам Беглова, под руководством Алексея Владимировича в районе активно занимались улучшением городской среды, созданием общественных зон и развитием транспортной системы.

Никонорову был 51 год, когда он возглавил Приморский район в 2022 году. До этого он много лет работал первым заместителем главы администрации. На должности главы Приморского района Никоноров сменил Николая Цеда, который стал депутатом Государственной думы.

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