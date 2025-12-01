Залоговое удержание недвижимости у покупателей вторички хотят ввести в России

В России необходимо ввести механизм залогового удержания недвижимости у покупателя на период возврата денежных средств продавцом, если суд признает сделку недействительной. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев.

По его словам, до полного возврата средств недвижимость должна оставаться в залоговом состоянии у покупателя.

«Покупатель не обязан возвращать квартиру, если продавец не в состоянии вернуть деньги», — отметил парламентарий.

Кошелев добавил, что длиться вечно залоговое состояние не может, поэтому его необходимо ограничить одним годом.

«Если деньги не вернут в течение года, то квартира остается у покупателя. Такой подход соответствовал бы принципу Гражданского кодекса о встречном исполнении обязательств», — объяснил депутат.

Ранее кассация оставила в силе решения Хамовнического суда и Мосгорсуда о признании недействительной продажи квартиры Ларисы Долиной и возвращении недвижимости артистке. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов попросил Верховный суд выпустить развернутое постановление пленума по делу певицы.