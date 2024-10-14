«Закручивая гайки». Депутат раскритиковал идею запретить животных в цирке

Госдума в ноябре рассмотрит законопроект о запрете животных в цирках

Внесенный партией «Новые люди» законопроект о запрете выступлений животных в цирках вошел в планы Госдумы на ноябрь. Однако первый зампредседателя комитета по экологии Владимир Бурматов в беседе с РИА «Новости» выступил против радикальных мер.

«Мы считаем, что проблема поднята правильная, но решать ее нужно по-другому. <…> Последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали», — сказал он.

Бурматов заявил, что запрет животных в цирках приведет к коллапсу в реабилитационных центрах, куда его коллеги предложили отправить их после вступления закона в силу. Эти учреждения, по информации депутата, заняты питомцами контактных зоопарков и пострадавшими от рук браконьеров.

«Новые люди» внесли законопроект в феврале. Совет Госдумы включил его в программу работы на ноябрь.

Политолог Алексей Ярошенко призвал закрыть зоопарки. По его мнению, это привьет детям уважение к природе.