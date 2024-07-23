Закроют семь из 10. Хамзаев предложил провести тотальную проверку квестов в России

В России следует приостановить работу всех квестов и провести большую инспекцию. Из-за нарушений правил безопасности на рынок вернутся не больше трети таких заведений, заявил ведущей 360.ru Екатерине Малашенко член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Хамзаев предложил провести полную ревизию и только по ее итогам решить, какие заведения смогут возобновить работу. По его оценкам, две трети квестов не пройдут контроль качества.

«Первым делом нужно закрыть все квесты, которые есть на сегодняшний день. Их надо приостановить. Это, я считаю, принципиально важно. Это не те виды услуг, которые требуют ежедневного прохода в эти заведения», — рассказал он.

Поверьте мне, если мы сегодня внимательно подойдем [к этому вопросу], из 10 квестов будут закрыты семь. Потому что они не соответствуют всем даже общепонятным принципам безопасности.

Большинство квестов основаны на запугивании. Поэтому депутат предложил проверить не только соблюдение противопожарных норм, но и влияние таких развлечений на психику.

«Кто дает гарантию, что человек не получит травму психологическую на всю жизнь? <…> Психологи должны нам сказать — такие эксперименты над человеческим сознанием — это правильно или нет», — заявил Хамзаев.

Парламентарий призвал отрегулировать это направление бизнеса. По его мнению, квесты в нынешнем виде опасны.

«В этой части я считаю, что та вакханалия, которая сегодня у нас действует по названием „квесты“, должна прекратить свое существование» — сказал он.

Трагический случай произошел на квесте в Махачкале. Во время испытания случился пожар, две девушки погибли.