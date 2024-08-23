Законы о запрете треш-стримов вступили в силу в России

Госдума: в России вступили в силу законы о запрете треш-стримов

В августе в России вступили в силу законы о запрете распространения материалов, попадающих под определение «треш-стрим». Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Меры касаются информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность. Деструктивный контент способствует тому, что в глазах молодежи жестокость и издевательства превращаются в допустимые и прибыльные явления. Изменения необходимы, чтобы лишить авторов треш-стримов аудитории и заработка.

«Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими», — отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

За распространение жестоких-видео грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей для физлиц, 200 тысяч — для должностных лиц и до одного миллиона рублей — для юридических лиц.

Президент Владимир Путин 8 августа подписал закон о запрете треш-стримов. Следить за нераспространением таких материалов должны владельцы сайтов. Депутаты Госдумы проголосовали за законопроект 30 июля, сообщил RT.