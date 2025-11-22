Законопроект против «бабушкиных схем» с квартирами внесут в Госдуму

Фракция «Справедливая Россия» на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект, призванный решить проблему с аферами при продаже квартир и последующим оспариванием сделки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

В прессе такие случаи уже получили название «бабушкина схема». На ситуацию уже отреагировал замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий, предложивший аннулировать право собственности только после того, как продавец вернет деньги покупателю.

«У фракции есть свое видение законодательного решения данной проблемы. Законопроект будет внесен на следующей неделе», — заявили в пресс-службе.

Авторы документа — председатель СР Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее публицист Анастасия Миронова раскрыла ужасающие последствия афер с квартирами для всей России.