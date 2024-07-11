Законопроект об обязательной депортации отсидевших иностранцев внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект об обязательной депортации отсидевших мигрантов. Авторами инициативы выступили депутаты партии «Новые люди». Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Проект закона предполагает обязательное выдворение иностранцев после отбытия уголовного наказания. Сейчас отсидевшие мигранты могут продолжать жить в России.

При этом в 2023 году в стране зафиксировали резкий рост преступности среди иностранцев. Число совершенных ими преступлений выросло на 75%. Криминогенная активность мигрантов увеличивается с каждым днем.

«Одним из недавних случаев, вызвавших широкий общественный резонанс, можно отметить задержание в июле 2024 года троих иностранных граждан, подозреваемых в изнасиловании сотрудницы одного из российских телеканалов», — написали авторы инициативы в пояснительной записке к проекту.

В связи с этим за совершение преступлений необходимо ужесточить меры для иностранцев и лиц без гражданства. Инициатива об обязательной и неизбежной депортации после отбытия наказания послужит сдерживающим фактором для мигрантов.

«Более того, обязательная депортация подчеркивает необходимость соблюдения законов Российской Федерации и неотвратимость наказания за их несоблюдение для иностранных граждан», — заключили депутаты.

В ГД также рассмотрят законопроект о выдворении мигрантов за хулиганство. С инициативой выступило МВД.