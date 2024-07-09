Госдума рассмотрит законопроект о выдворении мигрантов за хулиганство

Володин: ГД поддержит проект о депортации мигрантов за правонарушения

Фото: РИА «Новости»

Депутаты Госдумы одобрят проект закона, расширяющий перечень правонарушений, за которые мигрантов будут выдворять из России. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что инициативу подготовило МВД. Согласно законопроекту, иностранцев-нарушителей будут депортировать из страны дополнительно по 20 статьям КоАП.

В их число входят неповиновение полиции, представление ложных сведений при миграционном учете, мелкое хулиганство, пропаганда экстремистских организаций, распространение контента с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности и другие преступления.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. По мнению авторов инициативы, она сократит объем «черной» экономики. Парламентарии отметили в пояснительной записке, что нелегальная миграция позволяет развиваться незаконному бизнесу, в том числе связанному с организованной и транснациональной преступностью.

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