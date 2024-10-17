Законопроект об аресте имущества сбежавших россиян внесли в Госдуму

Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов направили в нижнюю палату парламента законопроект об аресте имущества уехавших из страны россиян, совершивших на ее территории различные правонарушения. Документ опубликовали в думской электронной базе.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, мера поможет предотвратить уклонения злоумышленников от административной ответственности, а также обеспечить исполнение наказаний.
Правительство уже поддержало инициативу при условии ее доработки с учетом замечаний.
Законопроект об аресте имущества составили на прошлой неделе. Документ предусматривает изменения в КоАП об ответственности для находящихся за рубежом россиян за публичные действия против Родины.
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