Законопроект об аресте имущества сбежавших россиян внесли в Госдуму

Депутаты внесли в ГД проект закона об аресте имущества уехавших россиян

Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов направили в нижнюю палату парламента законопроект об аресте имущества уехавших из страны россиян, совершивших на ее территории различные правонарушения. Документ опубликовали в думской электронной базе .

Согласно пояснительной записке к законопроекту, мера поможет предотвратить уклонения злоумышленников от административной ответственности, а также обеспечить исполнение наказаний.

Правительство уже поддержало инициативу при условии ее доработки с учетом замечаний.

Законопроект об аресте имущества составили на прошлой неделе. Документ предусматривает изменения в КоАП об ответственности для находящихся за рубежом россиян за публичные действия против Родины.