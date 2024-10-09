Имущество уехавших из России предложили арестовывать

В Татарстане выступили за арест имущества уехавших за рубеж россиян

В Татарстане решили, что имущество тех, кто покинул Россию и предпочел жить за границей, нужно арестовывать. Законопроект в республике уже составили и скоро направят в Госдуму, сообщило издание «Татар-Информ» .

Документом предусмотрели внесение изменений в КоАП об ответственности для находящихся за рубежом россиян за публичные действия против родины.

Председатель комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров привел примеры, когда в иностранных государствах антироссийскую деятельность ведут общественный лидер или активисты. И наказать их за это невозможно.

Проектом закона, отметил Чубаров, установят особенности направления извещений и процессуальных документов человеку, в отношении которого начали производство по подобному делу.

«Чтобы не допустить уклонения от ответственности, предлагается применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении», — пояснил он, заметив, что документ доработали по рекомендации правительства России.