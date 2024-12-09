Кабмин поддержал идею не брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Правительство поддержало законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — написано в проекте отзыва кабмина.

Законопроект, авторами которого стали председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, а также главы ключевых комитетов и фракций Госдумы, внесли в ГД 25 ноября.

Инициатива предлагает обязать детей иностранцев, желающих учиться в российских школах, выполнить тест по русскому языку. Только после успешного его прохождения детей смогут зачислить в учебное заведение.

Ранее мониторинг показал, что более 58% учащихся-мигрантов успешно сдали школьные тесты на знание русского языка. В то же время 18% учеников испытывают трудности с русским языком или не владеют им совсем.