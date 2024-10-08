Володин призвал депутатов включать голову до выхода с инициативами

Депутатам не нужно озвучивать непродуманные инициативы, как это произошло с идеей налога на бездетность. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова привела пресс-служба нижней палаты парламента.

При этом Володин поддержал инициативу о борьбе с пропагандой чайлдфри.

«Нашим коллегам-депутатам постоянно говорим: прежде чем озвучивать инициативу — вы подумайте. Пугать общество не нужно. Это крайности», — сказал он.

Спикер Госдумы добавил, что в России нужно принять нормы, которые защитят население от популяризации отказа от деторождения.

«Только женщина решает, рожать или нет. На это право никто не посягает. Никто не планирует перегибать палку, так что формулировки должно быть такими, чтобы защитить человека от пропаганды отказа от деторождения», — подчеркнул Володин.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев выразил мнение, что в России нужно вернуть налог на бездетность.