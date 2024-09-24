Законопроект о запрете движения чайлдфри внесут в Госдуму

Законопроект о запрете движения чайлдфри в России планируют внести в Госудуму, во вторник, 24 сентября. Об этом сообщил РИА «Новости» депутат Султан Хамзаев.

«Конкретнее — об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством», — сказал он.

По мнению авторов инициативы, в Сети появились сообщества, активно пропагандирующие отказ от деторождения. Также их участники проявляют неуважение к материнству, детям и многодетным семьям.

Хамзаев добавил, что новый проект направлен на защиту от распространения такого контента в интернете, фильмах и рекламе.

Ранее в правительстве России поддержали концептуально законопроект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри. Изменения предложили внести в КоАП, предусмотрев штрафные санкции в размере от 50 тысяч до четырех миллионов рублей.