Правительство поддержало проект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри

Законопроект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри концептуально поддержали в правительстве России. Об этом со ссылкой на отзыв кабмина сообщил ТАСС .

Авторы проекта указывали, что он направлен на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите.

Изменения предлагается внести в КоАП, предусмотрев штрафы по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола, которые сегодня варьируются от 50 тысяч до 4 миллионов рублей.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета замечания ко второму чтению», — говорится в отзыве кабинета министров.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.