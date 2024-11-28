Законопроект о зачислении в школы детей мигрантов не поддержали в Татарстане

Госсовет Татарстана не поддержал законопроект о приеме детей иностранцев в школы

Вокруг законопроекта, запрещающего зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, развернулась дискуссия во время заседания Госсовета Татарстана . Не все депутаты поддержали инициативу.

Некоторые члены Госсовета выразили опасения, что дети иностранцев лишатся образования и маргинализируются, если у них не будет возможности учиться в школе.

Депутат Руслан Юсупов, напротив, выступил в поддержку инициативы и заявил, что не владеющие русским языком дети будут тормозить учебный процесс. Председатель госсовета Фарит Мухаметшин обратил внимание, что Татарстану придется разработать свою альтернативу, если Госсовет откажется поддержать федеральный закон.

Ранее в российских школах проверили, как ученики иностранцев знают русский язык. С тестами успешно справились порядка 58% учащихся-мигрантов. Плохое владение русским языком продемонстрировали 18% тестируемых.